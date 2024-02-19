AB, Gazze'de insani ara istedi ve İsrail'e saldırmama çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB, Gazze'de insani ara istedi ve İsrail'e saldırmama çağrısı yaptı

AB, Gazze\'de insani ara istedi ve İsrail\'e saldırmama çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle 26 üyesinin katılımıyla Gazze'de 'derhal insani ara' istedi ve İsrail'e Refah'a saldırmama çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de 'sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara' çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi. Borrell, çağrının, oybirliğiyle yapılmadığı için bir 'AB açıklaması' niteliği taşımadığını dile getirdi, ancak yine de Birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi. AB Dönem Başkanı Belçika'nın girişimiyle İsrail'e sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmama çağrısı yapıldı.

19.02.2024 22:57
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Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle 26 üyesinin katılımıyla Gazze'de "derhal insani ara" istedi ve İsrail'e Refah'a saldırmama çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başkanlık ettiği AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de "sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara" çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi.

Çağrının, oybirliğiyle yapılmadığı için bir "AB açıklaması" niteliği taşımadığını dile getiren Borrell, ancak yine de Birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi.

Borrell, çağrıya katılmayan ülkenin hangisi olduğunu söylemekten kaçındı.

Toplantıya katılan kaynaklardan, bu ülkenin Macaristan olduğu öğrenildi.

Refah'a saldırmama çağrısı

Öte yandan, AB Dönem Başkanı Belçika'nın girişimiyle İsrail'e sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmama çağrısı yapıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir ateşkesin, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasının ve insani yardım sağlanmasının gerekliliğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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