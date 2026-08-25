AB Genişlemesi Güvenlik ve Refah İçin Yatırım - Son Dakika
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AB Genişlemesi Güvenlik ve Refah İçin Yatırım

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AB Konseyi Başkanı Costa, genişlemenin önemini vurgulayarak aday ülkelerle eşit saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, genişlemenin AB'nin güvenliği ve refahı için bir yatırım olduğunu belirterek "Aday ülkelerle liyakate dayalı süreç çerçevesinde çalışmaya devam etmeli ve hepsine eşit şekilde saygı göstermeliyiz." dedi.

Costa, AB başkentleri turu kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Başbakan Robert Fico'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Sonbaharın AB için "belirleyici" olacağını söyleyen Costa, üye ülkelerin Birliğin 2028 sonrası dönemini kapsayacak yeni bütçede yıl sonuna kadar anlaşması gerektiği mesajını yineledi.

Costa, Fico'ya AB'nin genişlemesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Batı Balkanlar, Moldova ve Ukrayna'ya AB üyeliğine giden yolda destek olmak, Avrupa'nın ve Slovakya'nın güvenliği ve refahına yapılan bir yatırımdır." dedi.

AB Konseyi Başkanı, "Aday ülkelerle liyakate dayalı süreç çerçevesinde çalışmaya devam etmeli ve hepsine eşit şekilde saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Genişlemesi Güvenlik ve Refah İçin Yatırım - Son Dakika

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