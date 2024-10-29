AB, Gürcistan Seçimlerine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Gürcistan Seçimlerine Dikkat Çekti

AB, Gürcistan Seçimlerine Dikkat Çekti

Borrell, Gürcistan seçimlerinde usulsüzlük iddiaları için şeffaf soruşturma istedi. Orban'a tepki var.

29.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde ihlal iddialarına ilişkin şeffaf bir soruşturma talep etti. Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 13 Avrupa Birliği ülkesi, AB Dönem Başkanı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gürcistan ziyaretine tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Konseyi Siyaset ve Güvenlik Komitesi'nin Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde muhalefetin ihlal iddialarını görüşmek üzere bugün bir toplantı yapacağını belirtti. İddialara ilişkin şeffaf bir soruşturma talep eden Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Şeffaf bir soruşturma talep ediyorum. Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve ilgili makamlar, gözlemciler tarafından bildirilen, kamu güvenini ve süreci etkileyen, seçmenler üzerindeki baskı ve sindirme eylemlerini araştırmalıdır. İhlaller hızlı, şeffaf ve bağımsız bir şekilde ele alınmalıdır."

Orban'dan iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'ne tebrik

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, seçimlerin ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yaptığı ziyaret sırasında, tartışmalı seçim zaferinin ardından Gürcistan'ın iktidar partisini kutladı.

Gürcü Rüyası Parti'sinin Gürcistan'ın "ikinci bir Ukrayna" olmasına izin vermediğini söyleyen Orban şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa entegrasyonu talebiniz çerçevesinde, ülkenizin ikinci bir Ukrayna'ya dönüşmesine izin vermediğiniz için sizi tebrik etmek isterim. Başbakanın (İrakli Kobakhidze) bu fikre olan bağlılığını gerçekten takdir ediyoruz. Kişisel olarak, on yılın sonuna kadar Gürcistan'ın, en iyi durumda, AB üyesi olmaya hazır olacağına inanıyorum."

AB'den Orban'ın ziyaretine tepki

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 13 Avrupa Birliği ülkesi ise Viktor Orban'ın Gürcistan ziyaretinin erken yapıldığını bildirdi. Gürcistan'ın AB destekçisi muhalefetinin seçimlerin usulsüz yapıldığına dair iddiaları ve uluslararası gözlemcilerin eleştirilerine rağmen Orban'ın Tiflis ziyareti sırasında  "özgür ve demokratik" nitelendirmesinde bulunması AB'de tepki ile karşılandı. Bir dizi AB ülkesi ortak bir açıklamayla, Orban'ın AB adına konuşma yetkisi olmadığını belirtti.

Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, oyların yüzde 54'ünü alarak çoğunluğu kazanmıştı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından yürütülen ortak gözlem misyonu, seçimlerin "iyi organize edildiğini" belirtmiş ancak daha sonra muhalefet ve gözlemciler tarafından seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bildirimler yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Viktor Orban, Parlamento, Gürcistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Gürcistan Seçimlerine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Gürcistan Seçimlerine Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.