AB Güvenliği için 360 Derecelik Vizyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Güvenliği için 360 Derecelik Vizyon

05.05.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, güvenlik için kapsamlı bir vizyon gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyulduğu giderek daha açık hale geliyor." dedi.

Costa, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İlk kez bir AST Zirvesi'nin Güney Kafkasya'da toplandığını ve 40'tan fazla liderin bir araya geldiğini kaydeden Costa, "Gün, (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans yoluyla katılımıyla başladı. Bu da zirvenin, cesur siyasi tercihler ve sabırlı diplomatik çabalar sayesinde Kafkasya'da barışın simgesi olarak hatırlanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tırmanma ve savaşın hakim olduğu bir dünyada Avrupa'da barışın hikayesinin kutlanması gereken bir gelişme olduğunu dile getiren Costa, "Mevcut jeopolitik bağlamda, kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyduğu giderek daha açık hale geliyor." vurgusunu yaptı.

Costa, kalıcı barış ve istikrarın, dayanıklı demokratik kurumlara ve komşular arasında güçlü ekonomik bağlara dayanması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle bugünkü zirvenin demokratik süreçlere yönelik dış müdahaleyle mücadeleye ve kazan-kazan esasına dayalı ekonomik ortaklıklar yaratmada bağlantısallığın gücüne odaklandığını belirten Costa, aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı barış hedefinin de ele alındığını aktardı.

Costa, "Ukrayna'ya destek, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun temel önceliklerinden biri olmayı sürdürüyor." dedi.

AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizen Costa, Ukrayna'nın katılım sürecinin ilerletilmesi ve ilk müzakere faslının mümkün olan en kısa sürede açılması gerektiğini söyledi.

Costa, kıtada barış ve istikrara ilişkin her türlü tartışmanın Avrupa dışındaki benzer düşüncelere sahip ortakları da içermesi gerektiğini belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bugünkü zirveye katılımı ve AST tarihinde ilk kez Avrupa dışından bir konuğun davet edilmesinin siyasi açıdan son derece anlamlı olduğu mesajını verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Güvenliği için 360 Derecelik Vizyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:07:47. #7.12#
SON DAKİKA: AB Güvenliği için 360 Derecelik Vizyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.