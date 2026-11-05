AB Havacılık Emniyeti Ajansı, 12'den fazla uçağa yönelik bomba ihbarını değerlendiriyor - Son Dakika
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AB Havacılık Emniyeti Ajansı, 12'den fazla uçağa yönelik bomba ihbarını değerlendiriyor

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AB Havacılık Emniyeti Ajansı, 12\'den fazla uçağa yönelik bomba ihbarını değerlendiriyor
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AB Havacılık Emniyeti Ajansı, perşembe günü Avrupa'da 12'den fazla uçağa yapılan bomba ihbarlarının ardından riskleri değerlendirmeyi sürdürecek. Europol, tehditlerin ciddi organize suç veya terörizmle bağlantılı olması halinde ulusal yetkililere destek verebileceğini açıkladı.

BRÜKSEL, 5 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı, Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik bomba ihbarlarının ardından gelişmeleri izlemeye ve bunların havacılık emniyeti üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Ajans, perşembe günü Xinhua'ya e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "bu tür güvenlik tehditlerinden kaynaklanabilecek olası riskleri tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla gelişmeleri izlemeye devam edeceğini" ifade etti.

Avrupa Birliği'nin kolluk kuvvetleri işbirliği ajansı olan Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Sözcü Yardımcısı Claire Georges ise aynı gün Xinhua'ya e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, tehditlerin ciddi organize suç veya terörizmle bağlantılı olması halinde, ulusal yetkililere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Georges, ulusal yetkililerin talebi üzerine sağlanacak bu desteğin, bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve farklı ülkelerdeki olaylar arasındaki olası bağlantıları tespit etmeyi de kapsadığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere ve havayolu şirketlerinin açıklamalarına göre, perşembe günü Avrupa genelinde 12'den fazla yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbarlar nedeniyle bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken, birçok ülkedeki havalimanlarında güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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