AB, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı ve durdurma çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Husilerin Yemen'de devam eden askeri tırmanışını ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, tüm askeri faaliyetlerini derhal sonlandırmaları çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisince (EEAS) yapılan açıklamada, özellikle sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kınandığı belirtilerek, Yemen'in meşru hükümeti, Suudi Arabistan ve halklarıyla tam dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, Aden'e yönelik son saldırılar, Taiz kentinin kuşatma altında tutulması, Yemen'in batı kıyısındaki askeri faaliyetler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İran dahil tüm aktörlere Husilere yönelik askeri desteği kesme çağrısı yapılan açıklamada, bu desteğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) çeşitli kararlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilerin tüm askeri faaliyetlerini derhal sonlandırmaları istendi.???????

"Yemen'de çatışmanın askeri çözümü yok"

Açıklamada, Yemen'deki çatışmanın askeri bir çözümünün bulunmadığının altı çizilerek, BM Yemen Özel Temsilcisi ve BM öncülüğündeki barış girişimlerine tam destek verildiği ifade edildi.

BMGK'nin 2216 sayılı kararı dahil ilgili kararlar doğrultusunda, kapsayıcı, sürdürülebilir, Yemen öncülüğünde ve Yemen sahipliğinde siyasi bir çözümün hedeflendiği bildirildi.