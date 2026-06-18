AB ile İsrail İlişkilerinde Gerilim - Son Dakika
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AB ile İsrail İlişkilerinde Gerilim

18.06.2026 14:12
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Kaja Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı'nın apartheid benzetmesine tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ülkesini apartheid rejimine benzettiği gerekçesiyle kendisiyle ilişkilerini kestiğini açıklamasının ardından, "Diyaloğumuza ve etkileşimimize değer veriyorum ve bu ruhu saygılı ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. AB, İsrail ile her zaman yapıcı bir ilişkiye bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, "apartheid" benzetmesi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın kendisiyle ilişkilerini kestiği yönündeki açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yanıt verdi.

Yüksek Temsilci, "Sevgili Gideon, bildiğiniz gibi, AB ve İsrail'i birbirine bağlayan birçok şey var. Diyaloğumuza ve etkileşimimize değer veriyorum ve bu ruhu saygılı ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. AB, İsrail ile her zaman yapıcı bir ilişkiye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'ya barış getirmek için iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu vurgulayan Kallas, "AB, bu hedefe ulaşmayı giderek zorlaştıran Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini kınamıştır. Bu, AB'nin pozisyonudur." değerlendirmesini yaptı.

Apartheid benzetmesi ve Saar'ın tepkisi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, 20-22 Mayıs'ta Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Kallas ve liderlik ettiği AB Dış İlişkiler Servisi ise haberleri teyit etmemişti.

Kallas'ın açıklamalarının AB'nin resmi pozisyonunu yansıtmadığını savunan bazı Avrupalı diplomatlar, Birlik adına konuşan bir yetkilinin bu tür ifadeler kullanmasının sorun oluşturduğunu ifade etmişti.

Meksika ziyareti sırasında Kallas'ın İsrail'i geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberlere işaret eden Saar, açıklamasında Kallas'ın bir süredir İsrail'e karşı "taraflı ve takıntılı şekilde hareket ettiğini" ileri sürmüştü.

Bu benzetmeye tepki gösteren Avrupalı yetkililere ise teşekkür eden Saar, "İsrail Dışişleri Bakanı olarak, bu iftiradan geri adım atana kadar Bayan Kallas ile tüm ilişkileri kesmekten başka çarem kalmamıştır. Ben de öyle yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ile İsrail İlişkilerinde Gerilim - Son Dakika

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