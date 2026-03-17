AB, Irak'a Destek Sağladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle bölgedeki güvenlik durumunu görüştüğünü bildirerek, Başbakan'a ülkesini "savaşın dışında tuttuğu" için teşekkür ettiğini belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sudani'yle bölgedeki güvenlik durumu hakkında telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Sudani'ye "bu zor dönemde itidali teşvik ettiği ve ülkesini savaşın dışında tuttuğu" için teşekkür ettiğini belirten von der Leyen, "Irak topraklarına yönelik kışkırtılmamış ve kabul edilemez saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileklerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, AB'nin Irak'ın istikrarıyla egemenliğini ve bölgedeki gerginliğin azaltılmasını desteklemeye devam edecek "güvenilir ortak" olduğunu ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.