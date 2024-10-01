AB İran'ı İsrail Saldırısı Nedeniyle Kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "en sert şekilde" kınadığını bildirdi.

Borrell tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.

Josep Borrell, mesajını şöyle sürdürdü:

"Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı."

İran'ın İsrail'e saldırıları

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.