AB, İran'ın Bahreyn Saldırısını Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında düzenlediği misillemeler çerçevesinde Bahreyn'e düzenlediği saldırıların "haksız ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile telefonda görüşerek, kendisine İran'ın başkent Manama'ya düzenlediği saldırıların "haksız ve kabul edilemez" olduğunu söylediğini bildirdi.

Bahreyn halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini belirten von der Leyen, "Ülke, sürekli olarak bilgelik sesi olmuş, diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmiştir. Bölgede kalıcı istikrar ve barış için diplomatik bir çözüm arayışında Bahreyn'in yanındayız. Körfez'in güvenliği, kendi güvenliğimizle yakından bağlantılıdır. Bu, Avrupa'nın stratejik çıkarları açısından da önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

AB yönetiminden şimdiye kadar yapılan açıklamalarda itidal çağrısında bulunulurken, Hamaney'in ölümünden sonra İran'da istikrarlı geçiş süreci yaşanması, İran halkının kendi geleceğini belirlemesi mesajları verildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.