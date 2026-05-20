AB, İsrail'e Aktivistlerin Güvenliğini Sağlayın Çağrısı Yaptı

20.05.2026 23:08
AB Komisyonu, İsrail'in aktivistlere yönelik muamelesini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "tümüyle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, İsrail'e aktivistlerin güvenliğinin sağlanması ve kendilerine saygılı biçimde muamele edilmesi çağrısında bulundu.

El Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in paylaştığı videoda Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muamelenin "tümüyle kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

"Gözaltına alınan her bir kişiye güvenlik, saygınlık ve uluslararası hukuka uygun muamele gösterilmelidir." ifadesini kullanan El Anouni, şöyle devam etti:

"İsrail hükümetini, aralarında bazı AB vatandaşlarının da bulunduğu bu aktivistlerin korunmasını ve saygın bir şekilde muamele görmelerini sağlamaya çağırıyoruz. Tüm gözaltındakilerin en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
