AB, İsrail'e Gazze saldırılarına insani ara verilmesi çağrısı yapıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik Birliğin tutumunun "net olduğunu" vurgulayarak, kalıcı ateşkese yol açacaklarına inandıkları "çatışmalara acilen insani ara verilmesi" çağrısını yinelediklerini ifade etti.

AB Komisyonu sözcüleri, düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve AB'nin tutumu hakkındaki sorularını yanıtladı.

Sözcülerden Peter Stano, bir gazetecinin "Gazze'de Filistinlilere karşı beş aydır süren savaşı hala İsrail'in kendini savunması olarak görüyor musunuz?" sorusuna, bu konuda AB'nin pozisyonunun başından beri "çok net olduğu" yanıtını verdi.

"AB'nin 27 üye ülkesinin pozisyonu, İsrail'in kendini savunurken insani uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiği yönündeydi." diye konuşan Stano, her geçen gün daha fazla AB ülkesinin ateşkes çağrısında bulunduğuna değindi.

Stano, Birliğin Gazze'deki saldırılara ilişkin ortak tutumunun üye ülkelerin oybirliğiyle belirlendiğine işaret ederek, "Oybirliğinin sağlanamadığı durumlarda ise 27 üye ülke sadece çatışmalara 'insani ara' değil, 'sürdürülebilir ateşkese yol açabilecek insani ara' için çağrıda bulunmaya devam ediyor. Şu an bulunduğumuz nokta budur." dedi.

Dünya genelinde İsrail'in saldırılarına ilişkin oluşan görüşlerin farkında olduklarını aktaran Stano, "İsrail, AB üyesi ülkeler ve diğer uluslararası ortaklar tarafından sivillere yönelik azami dikkat ve özen göstermeye davet ediliyor. Biz de İsrailli muhataplarımıza bunu iletiyoruz. Sivillerin her ne pahasına olursa olsun, her zaman ve her yerde korunması gerekiyor ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmeli." şeklinde konuştu.

Stano, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın "acilen gözden geçirilmesini" talep ettiği mektubun incelenmeye devam ettiğini belirterek, değerlendirmeler sonucu kararın üye ülkelerin oybirliğiyle alınabileceğini vurguladı.

AB'ye göre, Gazze'de kalıcı ateşkes "çatışmalara insani ara verilmesiyle" mümkün

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, "27 üye ülkenin yasal olarak bunu (ateşkes çağrısı) kabul etmesi aylar sürecek ve daha fazla ölüm olacak, daha fazla insan açlıktan ölecek. Örneğin Komisyon Başkanı'nın, her gün gördüklerimize bir son vermek için kesin ve acil ateşkes çağrısı yapılması için girişim başlatma ihtimali var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Mamer, bu konuya ilişkin AB'nin tutumunun "net olduğunu" yineleyerek, "İstediğimiz kadar çağrı yapabiliriz. Bence AB'nin tutumu netti. AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) dün, hemen şimdi çatışmalara insani araya ihtiyacımız olduğunu söylerken netti." diye konuştu.

"Çatışmalara insani ara verilmesiyle birlikte kalıcı ateşkese ulaşılacağını" savunan Mamer, "Bir sonraki adım ise kalıcı ateşkese gitmek olacaktır. Çağrımız, yardımların acı çeken insanlara ön koşul olmaksızın ulaşmasını sağlayacak çatışmalara acilen insani ara verilmesi yönünde ve bu derhal gerçekleşmeli." değerlendirmesinde bulundu.