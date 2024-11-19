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AB İsrail ile Diyalogda Uzlaşamadı

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AB dışişleri bakanları, İsrail ile diyaloğu askıya alma konusunda uzlaşma sağlayamadı.

19.11.2024 00:09
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- AB ülkeleri, İsrail ile diyaloğu askıya alma konusunda uzlaşamadı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsrail ile diyaloğu askıya alma konusunda uzlaşma sağlayamadığını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell basın toplantısı düzenledi. Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsrail ile diyaloğu askıya alma konusunda uzlaşma sağlayamadığını belirterek, "Üye devletlerin çoğu, İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin devam ettirilmesinin daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdi" dedi.

"Bu savaş, çocuklara karşı veriliyor"

Gazze'de yaşanan trajedi konusundaki insani yaklaşımıyla bilinen ve 5 yıllık görev süresi 1 Aralık tarihi itibarıyla sona erecek olan Borrell, toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında Gazze'deki durumu "Kıyamet gibi" ifadeleriyle tanımladı. Gazze'de ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu vurgulayan Borrell, "Gazze'de 2 milyon insan, şeridin bir ucundan diğer ucuna sıkışmış halde. Gazze'de can kayıplarının en sık görüldüğü yaş ise beş. Bu savaş, çocuklara karşı veriliyor" dedi.

Bu nedenle İsrail'in AB ile siyasi ve diplomatik ilişkilerinin askıya alınmasını teklif ettiğini ifade eden Borrell, "Üye devletlerin çoğu, İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin devam ettirilmesinin daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdi. Bu nedenle beklenildiği üzere bu yöndeki bir karar değerlendirmeye alınmadı. Ama en azından Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da çalışan tüm uluslararası örgütler tarafından hazırlanan bilgilerin tamamını masaya koyma imkanı bulmuş oldum" dedi.

"Gazze'de trajik hadiseler ve büyük çaplı sivil kayıpları yaşandığını biliyoruz"

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çıkışı gazetecilere konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de teklifin kabul görmediğini doğruladı. Sikorski, "Gazze'de trajik hadiseler ve büyük çaplı sivil kayıpları yaşandığını biliyoruz. Fakat mevcut şiddet döngüsünü kimin başlattığını unutmuyoruz. Sizlere İsrail ile görüşmeleri askıya alma fikri konusunda bir uzlaşı bulunmadığını söyleyebilirim" dedi.

Borrell, AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantı öncesinde Gazze'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail üzerinde baskının artırılması için İsrail ile AB arasındaki siyasi diyaloğun askıya alınması önerisinde bulunacağını açıklamıştı. Brüksel'de gazetecilere konuşan Borrell, AB'nin temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğuna hükmettiği kararına uygun hareket etmesini sağlamak için dışişleri bakanlarından talepte bulunacağını belirtmişti.

AB İsrail ile Diyalogda Uzlaşamadı
Kaynak: İHA

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