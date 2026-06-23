AB, İsrail ile İlişkileri Güçlendirecek - Son Dakika
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AB, İsrail ile İlişkileri Güçlendirecek

23.06.2026 12:20
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Dubravka Suica, İsrail'i 'kilit ortak' olarak nitelendirerek AB-İsrail ilişkilerini güçlendirecek mesaj verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Dubravka Suica, İsrail'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ilişkilerini kestiğini açıklamasına rağmen İsrail'i "kilit ortak" olarak nitelendirerek, AB-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesaj verdi.

Suica, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile AB-İsrail ilişkilerini, zorlukları ve ortak çıkarlarda işbirliğini güçlendirmek için potansiyel yeni fırsatları ele aldıklarını belirten Suica, "İsrail kilit bir ortaktır. Derin bağlarımız ve istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu'ya yönelik ortak çıkarlarımız var." ifadelerini kullandı.

Suica, AB'nin, iki devletli çözüm ve kalıcı bir barışa desteğini yinelediğinin altını çizdi.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın İsrail ziyareti, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ilişkileri kestiğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

AB Komisyonu, söz konusu gelişmeye rağmen İsrail ile "diyalog ve angajmanın" sürdürülmesinde ısrarcı olduğunu vurgulamıştı. Komisyon Sözcüsü Markus Lammert, Suica'nın ziyaretinin önceden planlandığını belirterek, görüş ayrılıklarının yaşandığı dönemlerde diyalog kanallarının açık tutulmasının daha da önemli hale geldiğini ifade etmişti.

Gerilim, Kallas'ın mayıs ayında Meksika ziyareti sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberlerin ardından tırmanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Kallas'ın İsrail'e karşı "taraflı" davrandığını savunarak, söz konusu ifadeler geri alınana kadar kendisiyle tüm ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Kallas ise İsrail ile diyalog ve etkileşime önem verdiğini, AB'nin İsrail ile yapıcı ilişkilere bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

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