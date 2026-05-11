AB, İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Anlaşması Bekliyor

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas, birliğin Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda bugün anlaşmaya varabileceğini söyledi.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda siyasi bir anlaşma bekliyorum. Umarım bunu başarabiliriz" dedi.

Ancak gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağının henüz net olmadığını belirten Kallas, Macaristan'daki son hükümet değişikliğinin sürecin önünü açabileceğini ifade etti.

Batı Şeria'da aylardır devam eden aşırı sağcı yerleşimci saldırıları nedeniyle başta İspanya, İrlanda, İsveç ve Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri son dönemde İsrail'e yönelik daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyordu. Bazı üye ülkeler, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını isterken, bazıları ise İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirmişti.