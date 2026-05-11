AB, İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Anlaşması Bekliyor

11.05.2026 12:24
AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım bekliyor.

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas, birliğin Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda bugün anlaşmaya varabileceğini söyledi.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda siyasi bir anlaşma bekliyorum. Umarım bunu başarabiliriz" dedi.

Ancak gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağının henüz net olmadığını belirten Kallas, Macaristan'daki son hükümet değişikliğinin sürecin önünü açabileceğini ifade etti.

Batı Şeria'da aylardır devam eden aşırı sağcı yerleşimci saldırıları nedeniyle başta İspanya, İrlanda, İsveç ve Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri son dönemde İsrail'e yönelik daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyordu. Bazı üye ülkeler, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını isterken, bazıları ise İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:35:08.
