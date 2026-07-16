AB, Katalonya'nın Af Yasasını Onayladı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, İspanya'nın Katalonya'daki bağımsızlık girişimiyle bağlantılı eylemleri kapsayan af yasasının Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olmadığına hükmetti.

AB Adalet Divanı, İspanya Sayıştayı ile İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesinin, Haziran 2024'te kabul edilen Katalonya af yasasının AB hukukuyla uyumuna ilişkin ön karar başvurularına ilişkin kararını açıkladı.

Af yasasının kabul edilmesi ve uygulanmasının üye devletlerin yetki alanında bulunduğu belirtilen kararda, AB hukukunun söz konusu yasaya engel teşkil etmediği kaydedildi.

Kararda, yasanın Katalonya'daki kurumsal ve siyasi gerilimleri azaltmayı ve uzlaşı ortamını teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Ulusal mahkemelerin, AB Adalet Divanına ön karar başvurusu yapılmış ve karar henüz verilmemişse, yalnızca 2 aylık süre gerekçesiyle davayı sonlandırmak zorunda bırakılamayacağı belirtilen kararda, aksi yöndeki bir yorumun AB hukukuna aykırı olacağı ve uygulanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Af yasasının AB'nin terörle mücadele direktifinin etkinliğini de zayıflatmadığı sonucuna varılan kararda, yasanın yalnızca Katalonya bağımsızlık hareketi bağlamında işlenen belirli suçlar bakımından sonradan kovuşturma yapılmamasını öngördüğü, buna karşılık kasıtlı olarak ciddi insan hakları ihlallerine yol açan fiillerin af kapsamı dışında tutulduğu hatırlatıldı.

Kararda, hangi fiillerin af dışında kalacağının ise yetkili ulusal mahkemeler tarafından belirleneceği ifade edildi.

Yasanın hukuki belirlilik, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkelerine de aykırı olmadığı kaydedilen kararda, bu nedenle AB hukukunun üstünlüğü veya üye devletlerin samimi işbirliği yükümlülüğünün ihlal edilmediği belirtildi.

İspanya Parlamentosu, 10 Haziran 2024'te Katalonya'da "kurumsal, siyasi ve toplumsal normalleşmeyi" amaçlayan af yasasını kabul etmişti.

Yasa, 1 Ekim 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumu ve Katalonya bağımsızlık süreciyle bağlantılı olarak işlenen bazı ceza, idari ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin fiilleri kapsıyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi de 26 Haziran 2025'te 2 hüküm dışında yasanın İspanya Anayasası'na uygun olduğuna karar vermişti.