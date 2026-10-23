AB, Kerek'teki kilise saldırısını kınayarak Ürdün soruşturmasına tam destek verdi

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı saldırıyı kınayarak, Ürdün makamlarının yürüttüğü soruşturmaya tam destek verdiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu zor saatlerde düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadesine yer verildi.

Ürdün halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, Ürdün makamlarınca yürütülen güvenlik soruşturmasına tam destek verildiği kaydedildi.

Ürdün'ün Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirtmiş, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da saldırıyı kınayarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.