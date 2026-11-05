AB Komiseri, en az 16 uçağın acil inişine yol açan bomba ihbarlarını takip ediyor - Son Dakika
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AB Komiseri, en az 16 uçağın acil inişine yol açan bomba ihbarlarını takip ediyor

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AB Komiseri Tzitzikostas, en az 16 yolcu uçağının acil inişine yol açan bomba ihbarlarını takip ettiklerini açıkladı. İhbarların bağlantılı olup olmadığını anlamanın erken olduğunu, ulusal soruşturmaların sürdüğünü ve tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, Avrupa'da en az 16 yolcu uçağının acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarlarını yakından takip ettiklerini, bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Tzitzikostas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivillere yönelik tehditlerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu belirten Tzitzikostas, durumu yakından takip ettiklerini ve AB Havacılık Emniyeti Ajansı ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Tzitzikostas, ulusal yetkililerden havalimanı işletmecileri, hava yolu şirketleri ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışmalarını talep ettiğini kaydederek "Bildirilen olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına dair bir sonuca varmak için henüz çok erken. Ulusal düzeydeki soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle en az 16 yolcu uçağı acil iniş yapmıştı.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

Kaynak: AA
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