AB Komiseri Lahbib, Suriye'ye bu yıl 210 milyon avroluk insani yardım taahhüt etti - Son Dakika
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AB Komiseri Lahbib, Suriye'ye bu yıl 210 milyon avroluk insani yardım taahhüt etti

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AB Komiseri Hadja Lahbib, AB'nin Suriye'ye bu yıl 210 milyon avroluk rekor yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Lahbib, 15 milyon kişinin yardıma bağımlı olduğunu, 8 milyon kişinin yerinden edildiğini belirterek insani yardımın tek başına istikrar sağlayamayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Suriye'de siyasi geçişin ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "İnsani yardım tek başına Suriye'de istikrar sağlayamaz. İşbirliğine ve kalkınmaya yatırım yapmalıyız." dedi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de insani ihtiyaçların çok büyük boyutlarda olduğunu vurgulayan Lahbib, 15 milyon kişinin insani yardıma bağımlı olduğunu, 8 milyon kişinin ise halen yerinden edilmiş durumda bulunduğunu söyledi.

Hadja Lahbib, AB'nin, ihtiyaç sahiplerini ve temel hizmetleri desteklemek amacıyla bu yıl 210 milyon avroluk rekor insani yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

İnsani yardım çalışmalarının koordinasyonu için 3 Aralık'ta sahadaki insani yardım ortakları ile Suriyeli yetkilileri bir araya getireceklerini açıklayan Lahbib, siyasi geçişin ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Lahbib, insani yardımın yanı sıra işbirliği ve kalkınma yatırımlarının da gerekli olduğunu belirterek, insani yardım, kalkınma ve barış çalışmalarını birbirine bağlayan yaklaşımın uygulanması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki diğer ortaklarıyla aynı düzeye yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ülkenin yatırım, kurumsal yapılanma ve reformlar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA
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