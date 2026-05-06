AB Komiseri Suica Türkiye'de

06.05.2026 14:39
AB Akdeniz Komiseri Suica, Türkiye ile göç ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirecek.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi ile bir araya geldi. Suica, "Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız. Sınır yönetimi ile kaçakçılık, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

AB Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, Türkiye ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi ile Ankara'da görüştü. Suica, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Ankara'da göç ve güvenlik konularında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. AB-Türkiye göç ortaklığı hayati öneme sahip ve göçün yönetilmesi ile kaçakçılıkla mücadeleye yönelik ortak çabalar olumlu sonuç veriyor. Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. AB desteğini sürdürüyor. Ayrıca, Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız. Sınır yönetimi ile kaçakçılık, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

