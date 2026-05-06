AB Komiseri Suica Türkiye'de

AB Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, Türkiye ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi ile Ankara'da görüştü. Suica, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Ankara'da göç ve güvenlik konularında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. AB-Türkiye göç ortaklığı hayati öneme sahip ve göçün yönetilmesi ile kaçakçılıkla mücadeleye yönelik ortak çabalar olumlu sonuç veriyor. Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. AB desteğini sürdürüyor. Ayrıca, Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız. Sınır yönetimi ile kaçakçılık, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."