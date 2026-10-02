AB Komisyonu, 81 deponun 66'sı uygunsuz olan Yunanistan ile GKRY'yi Divan'a sevk etti - Son Dakika
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AB Komisyonu, 81 deponun 66'sı uygunsuz olan Yunanistan ile GKRY'yi Divan'a sevk etti

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AB Komisyonu, atık depolama ve yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve GKRY'yi AB Adalet Divanına sevk etti. Yunanistan'daki 81 deponun 66'sı AB yönetmeliklerine uygun değil, GKRY'de atıkların yüzde 21'i ön işlemden geçirilmeden depolara gönderiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanına sevk ettiğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Brüksel'in 2021'de atık depolama sahalarındaki eksikliklerin yanı sıra gerekli atık yönetimi tesisleri oluşturmadığı için Yunanistan ve GKRY'ye resmi yazı gönderdiği belirtildi.

AB Komisyonunun Aralık 2024'te de gerekçeli görüşünü Yunanistan ve GKRY'ye ilettiği aktarılan açıklamada, Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının AB yönetmeliklerine uygun olmadığı sonucuna varıldığı vurgulandı.

Açıklamada, GKRY'de üretilen atıkların yüzde 21'inin yönetmeliklere aykırı olarak ön işlemden geçirilmeksizin depolara gönderildiği ifade edilerek Yunanistan ve GKRY'deki atık işleme tesislerinin kapasitesinin kentsel atıkların işlenmesi için yetersiz kaldığı kaydedildi.

İki tarafın yetkililerinin söz konusu eksiklikleri gidermeye yönelik çabalarının yetersiz olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan ve GKRY'nin yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle AB Adalet Divanına sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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