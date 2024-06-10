AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, merkezdeki gruplara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, merkezdeki gruplara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, merkezdeki gruplara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarına göre merkezdeki gruplara daha büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Von der Leyen, merkezdeki tarafların güçlü bir Avrupa isteyenlerin çoğunlukta olduğu mesajını verdiğini vurguladı. Von der Leyen, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) gruplarıyla görüşmelere başlayacağını söyledi.

10.06.2024 02:25
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarına göre merkezdeki gruplara daha büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Alman Hristiyan demokrat siyasetçi Von der Leyen, 6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin ardından EPP'nin listebaşı adayı olarak Genel Kurul salonunda basına hitap etti.

Mensubu olduğu grubun birinci gelmesiyle seçim sonuçlarının güçlü bir Avrupa isteyenlerin çoğunlukta olduğu mesajını verdiğini vurgulayan von der Leyen, "Yani merkez yerinde duruyor ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek aldığı bir gerçek. Bu nedenle sonuç, merkezdeki taraflara büyük sorumluluklar yüklüyor." dedi.

Von der Leyen, yarından itibaren ikinci sıradaki, merkez sol eğilimli Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) grubunun desteğini almak için görüşmelere başlayacağını söyledi.

"Amacım Avrupa'dan yana, Ukrayna'dan yana ve hukukun üstünlüğünden yana olanlarla bu yola devam etmek." diyen von der Leyen, bir soru üzerine, AB Konseyinin de desteğini alacağına inandığını kaydetti.

AP'nin duyurduğu kesin olmayan sonuçlar

"AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi" olarak duyurduğu sonuçlara göre, EPP 189, S&D 135, RE 80, Yeşiller 52, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 72, aşırı sağcı partileri buluşturan Kimlik ve Demokrasi (ID) 58 ve Sol grup 36 sandalye kazandı.

Resmi sonuçların yarın açıklanması planlanıyor.

Akabinde AP'ye girebilen partilerin yeni siyasi grupları oluşturmaya ve ardından AB Komisyonunun yeni başkanının seçimi amacıyla görüşmelere başlaması bekleniyor.

AB ülkelerinin liderleri 17 Haziran'da gayri resmi bir zirvede bir araya gelerek, AB Komisyonu Başkanlığı için aday üzerinde karar verecek. Ardından bu aday, AP'nin onayını alması gerekecek.

AP'nin ilk genel kurul oturumu 16 Temmuz'da yapılacak ve yeni yasama dönemi başlamış olacak. Konsey başkanı da dahil olmak üzere AB'nin yeni yönetiminin tümüyle belli olması ise aralık ayını bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, merkezdeki gruplara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi - Son Dakika

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