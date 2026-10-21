AB Komisyonu Başsözcüsü Pinho, Rusya'ya giden ABD heyetinden bilgilendirme bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB Komisyonu Başsözcüsü Pinho, Rusya'ya giden ABD heyetinden bilgilendirme bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Rusya'ya giden ABD heyetinin görüşmelerinin ardından bilgilendirme beklediklerini belirtti. Pinho, Oslo'daki görüşmelerin Miami toplantısının devamı olduğunu ve ana başlıkların toprak, güvenlik ile savaş sonrası refah olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler kapsamında Rusya'ya giden ABD heyetinin buradaki görüşmelerinin ardından kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini belirtti.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik dün Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmelerin 2 hafta önce ABD'nin Miami kentinde yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Oslo görüşmesinin temel amacının, Ukrayna ve Rusya'nın masaya oturacağı üçlü ya da çok taraflı görüşmelere geçiş için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını belirlemek olduğunu dile getiren Pinho, "Dünkü görüşmelerin ana başlıklarını toprak meselesi, güvenlik ve savaş sonrası refah oluşturdu." dedi.

Pinho, bugün Rusya'ya ulaşan ABD heyetinin buradaki görüşmelerinin ardından kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiyle ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg kentine gitmişti.

Witkoff, dün Oslo'da, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çözüm arayışı için görüşmeler yapmıştı.

Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkeleri, AB ve NATO'dan temsilciler de iştirak etmişti. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmeye çevrim içi katılmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaGüncelRefahMiamiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Suudi Arabistan’da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu Suudi Arabistan'da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:45
“Diktatör“ şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
"Diktatör" şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 15:15:51. #7.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başsözcüsü Pinho, Rusya'ya giden ABD heyetinden bilgilendirme bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei