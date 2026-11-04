AB Komisyonu, dört aday ülke için üyelik yol haritalarını hazırladı - Son Dakika
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AB Komisyonu, dört aday ülke için üyelik yol haritalarını hazırladı

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AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, dört aday ülke için üyelik yol haritaları hazırlandığını açıkladı. Kos, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olma yolunda ilerlediğini, diğer üç ülkenin hedeflerinin gelecek yıla ilişkin olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın katılım antlaşması imzalanana kadar atması gereken adımları ve Arnavutluk, Moldova ile Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinde gelecek bir yıl içerisinde ulaşmaları öngörülen hedefleri belirleyen yol haritalarını hazırladıklarını bildirdi.

Kos, AB Komisyonunun aday ülkelere ilişkin son değerlendirmelerine yer verdiği 2026 Genişleme Paketini, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesinde sundu.

Son bir yılda AB üyeliği yolunda en fazla ilerleme kaydeden dört ülke için yol haritası hazırladıklarını belirten Kos, Karadağ'ın yol haritasında katılım antlaşmasının imzalanmasına kadar atılacak adımların, diğer üç ülkenin yol haritalarında ise gelecek bir yıla ilişkin hedeflerin yer aldığını söyledi.

Her ülkenin kendi reform performansına göre değerlendirileceğini ve üyelik koşullarının eksiksiz karşılanması gerektiğini vurgulayan Kos, Karadağ'ın 21 müzakere faslını geçici olarak kapattığını, kalan fasılların da yıl sonuna kadar geçici olarak kapatılabileceğini yorumunda bulundu.

"Karadağ'ın katılım antlaşması üzerindeki çalışmalar başladı." diyen Kos, bu ülkenin 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kos, Arnavutluk'un temel konulara ilişkin ara kriterleri karşılamasının ardından dört faslı geçici olarak kapattığını aktararak, reformların sürdürülmesi halinde ülkenin müzakereleri 2027 sonuna kadar tamamlama hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Kos, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve temel hakların korunmasının reform sürecinde öncelik taşıdığını dile getirdi.

Moldova ve Ukrayna'nın kalan müzakere kümelerinin tamamını açmaya hazır olduklarını belirten Kos, AB Konseyinin kalan iki küme konusunda kısa sürede uzlaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Kos, Moldova'nın 2028 başında üyelik müzakerelerini tamamlama hedefine ulaşabilmesi için reformları hızlandırması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu üyesi, Ukrayna'nın ise hukukun üstünlüğüne ilişkin ara kriterleri karşılamaya, demokratik kurumlar ve kamu yönetimi reformuna ilişkin yol haritalarını uygulamaya öncelik vermesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kademeli entegrasyon görüşmeleri 2027'nin ilk çeyreğinde başlayacak

Kos, aday ülkelerin üyelik öncesinde AB ile daha fazla bütünleşmesini sağlamak üzere yeni bir kademeli entegrasyon modeli sunduklarını, yeni modelin hem aday ülkelere hem AB üyelerine fayda sağlayacağına dikkati çekerek, 2027'nin ilk çeyreğinde genişleme sürecindeki ülkelerle görüşmelere başlayacaklarını bildirdi.

Kos, görüşmelerde mevcut tedbirleri değerlendireceklerini ve yeni entegrasyon imkanlarını ele alacaklarını vurguladı.

AB Komisyonu üyesi Sırbistan'da özellikle ifade ve akademik özgürlük alanlarında gerileme yaşandığını belirterek, yeni hükümetin demokratik kurumları güçlendirmek ve temel hakları korumak için adım atabileceğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın ilk müzakere kümesinin açılması için gereken kriterler üzerinde teknik ilerleme sağladığını aktaran Kos, ülkenin taahhüt ettiği anayasa değişikliklerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Kos, Bosna Hersek'te iktidar koalisyonunun işlerlik kazanamaması nedeniyle AB üyeliği için gerekli reformların geciktiğini söyledi.

Kosova'da ise kurumsal tıkanıklığın rapor döneminde reformları aksattığını belirten Kos, reform gündeminin uygulanmasına yönelik çalışmaların son dönemde hızlandığını kaydetti.

Gürcistan'ın üyelik sürecinin fiilen durduğunu belirten Kos, iktidar partisinin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanındaki adımlarının ülkenin AB'ye üyelik sürecine zarar verdiğini söyledi.

Kos, Gürcistan yönetiminin tutumunu değiştirmesi halinde ülkenin AB yolunun açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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