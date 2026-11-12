AB Komisyonu İtalya'daki bomba tehditlerinde yetkinin üye ülkelerde olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB Komisyonu İtalya'daki bomba tehditlerinde yetkinin üye ülkelerde olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Komisyonu, İtalya'daki okul bomba tehditlerini takip ettiğini ve soruşturmanın üye ülkelerin yetkisinde olduğunu bildirdi. İtalya'da dün yaklaşık 6 bin, bugün de 1800 civarı okula gönderilen tehdit e-postaları tahliyelere ve endişeye yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin soruşturma yürütülmesinin üye ülkelerin yetki alanında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya ve durumdan etkilenen üye ülkelerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Regnier, "Sivillere yönelik hiçbir tehdit kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Etkilenen üye ülkelerle temas halinde olduklarını bildiren Regnier, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Regnier, "Her türlü soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespit edilmesi ise tamamen üye ülkelerin yetki alanındadır." dedi.

İtalya'da dün yaklaşık 6 bin okula gönderilen ve bomba tehdidi içeren e-postanın bir benzerinin, bugün ülkenin farklı yerlerindeki okullara gönderildiği duyurulmuştu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede dünün ardından bugün de Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası'ndaki 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren "Mikhail Andropov" imzalı e-posta gönderilmişti.

Bomba tehdidi içerikli e-postalar, okulların tahliye edilmesine ve endişeye yol açmıştı.

Kaynak: AA
GüvenlikİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
Usman Nurmagomedov’dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı Yüzü tanınmaz hale geldi Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü Dondurmadan çıkan şoke etti Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: 10 dakika içerisinde 3 gol
Canlı anlatım: 10 dakika içerisinde 3 gol
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 20:43:44. #.0.3#
SON DAKİKA: AB Komisyonu İtalya'daki bomba tehditlerinde yetkinin üye ülkelerde olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android