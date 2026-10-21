AB Komisyonu, SpaceX'e Ukrayna'daki Starlink kısıtlamasını kaldırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB Komisyonu, SpaceX'e Ukrayna'daki Starlink kısıtlamasını kaldırma çağrısı yaptı

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AB Komisyonu, Starlink'te yavaşlama iddiaları üzerine SpaceX'e hizmeti acilen tam kapasiteyle yeniden devreye alma çağrısı yaptı. Sözcü Regnier, Ukrayna'nın vatandaşlarını koruması ve askerlerin İHA idaresi için bu hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın kullandığı SpaceX'e ait Starlink uydu sisteminde yavaşlama meydana geldiği iddiaları üzerine şirkete bu hizmetleri acilen yeniden devreye alma çağrısı yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Ukrayna'nın kullandığı Starlink uydu internet hizmetinde yaşandığı öne sürülen yavaşlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Regnier, Starlink'in hizmeti yavaşlattığına dair haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, Ukrayna'nın vatandaşlarını koruyabilmesi, askerlerin iletişimi sürdürebilmesi ve insansız hava araçlarını (İHA) idare edebilmesi için bu hizmete ihtiyacı olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü, SpaceX'e Ukrayna'ya yönelik hizmetleri "acilen tam kapasiteyle yeniden devreye alma" çağrısı yaptı.

"Avrupa'nın uzay konusunda çok daha fazlasını yapması gerekiyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın güvenliğinin "uzaya bağlı" olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen Regnier, "Bu noktada Avrupa'nın çok daha fazlasını yapması gerekiyor." dedi.

Regnier, IRIS uydu iletişim ağını genişleterek toplam 348 uydudan oluşan sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktararak, bu sistemin hem sivil hem de askeri kullanım için "en güvenli uydu bağlantı" imkanını sunacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov da Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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