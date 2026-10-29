AB Komisyonu taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay erteledi - Son Dakika
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AB Komisyonu taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay erteledi

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AB Komisyonu, çocukların çevrim içi korunmasında ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde ortak kurallar hedefliyor. Sözcü Thomas Regnier, taslak ulusal mevzuat çalışmalarının 12 ay ertelendiğini ve sürecin AB Çocuk Yasası müzakerelerine odaklanacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli ortak kurallar oluşturulmasını hedeflediğini duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB genelindeki tüm çocuklara eşit düzeyde koruma sağlanmasını amaçlayan "AB Çocuk Yasası" için net bir teklif sunduklarını anımsatan Regnier, teklifin aşamalı bir yaklaşım içerdiğini ve tüm çevrim içi hizmetler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği sağlamaya yönelik yükümlülükler getirdiğini aktardı.

"Avrupa çapındaki soruna ortak Avrupa yanıtı gerek"

Regnier, "Avrupa çapındaki bir sorun ortak bir Avrupa yanıtı gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararı aldığına dikkati çeken Regnier, bu kararın AB iç pazarının parçalanmasını önlemek ve ortak yasa koyucuların çalışmalarını korumak açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Regnier, bundan sonraki süreçte "AB Çocuk Yasası" üzerindeki müzakerelere odaklanılması ve kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Ulusal kuralların farklılaşması uygulamayı zorlaştırabilir"

Ulusal düzenlemelerin birbirinden farklılaşmasının AB iç pazarında parçalanmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Regnier, üye ülkelerin farklı yaş sınırları ve farklı yasalar benimsemesinin kuralların uygulanmasını neredeyse imkansız hale getirebileceğini belirtti.

Çevrim içi platformların parçalı bir pazarda farklı düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanacağına dikkati çeken Regnier, bunun da çocuklara yönelik korumanın etkisiz kalmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Regnier, bu nedenle çocukları korumak amacıyla ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli, ortak ve uyumlaştırılmış bir düzenleme önerdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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