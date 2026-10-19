AB Komisyonu UCM yaptırımlarına karşı Engelleme Tüzüğü'nü de masada tutuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırımlarına karşı "Engelleme Tüzüğü" dahil her seçeneğin masada olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Siobhan McGarry, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararının 15-16 Ekim'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde de gündeme geldiğini anımsatan McGarry, "Engelleme Tüzüğü"nün devreye sokulması konusunda üye ülkelerle diyalog halinde olduklarını kaydetti.

McGarry, "Mahkemenin çalışmalarını korumak amacıyla uygulamaya koyabileceğimiz tüm önlemleri değerlendiriyoruz. Bu konuda Engelleme Tüzüğü'nün devreye sokulması için belirlenmiş kesin bir tarih veya saat yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmesini sağlayacak daha uygun bir çözüm bulmayı umduklarını dile getiren McGarry, çalışmaların tüm detaylarını aktaramayacağını söyledi.

McGarry, Hollanda'nın bu çerçevede öncü rol oynadığına işaret ederek, "6 aylık sürenin sonunda başka bir alternatif bulunamaması durumunda mahkemenin çalışmalarını korumak için atılabilecek adımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Halihazırda sürecin nasıl sonuçlanacağı konusunda varsayımda bulunmak istemediğini belirten McGarry, "Tüm seçenekler masada ve Engelleme Tüzüğü de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım kararı almıştı.

AB'nin Engelleme Tüzüğü

"Engelleme Tüzüğü" ilk kez 1996 yılında ABD'nin Küba, İran ve Libya'ya ambargo uygulama kararının ardından gündeme gelmişti. Bu mevzuatla, söz konusu ülkelerle iş yapan Avrupalı şirketlere yönelik yabancı mahkemelerin verebileceği kararların engellenmesi ve böylece bu şirketlerin korunması amaçlanmıştı.

Ancak tüzüğün uygulanması, daha sonra AB ve ABD'nin konuyu müzakere ederek çözüm bulmasıyla rafa kaldırılmıştı.

Söz konusu tüzük, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ise 7 Ağustos 2018'de yürürlüğe girmişti.