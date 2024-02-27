AB Komisyonu üyesi: Ermenistan ile ilişkiler güçlendirilecek, vize serbestisi çalışmaları devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Jutta Urpilainen, Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirileceğini, vize serbestisi yolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "AB ile Ermenistan arasında daha yakın ilişkiler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasına duyulan ihtiyaç" başlıklı oturum düzenlendi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılması planlanan oturumda, onu temsilen AB Komisyonu'nun uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Jutta Urpilainen yer aldı.
Urpilainen, AB ile Ermenistan arasında son dönemde yapılan diplomatik temasları ve görüşmeleri hatırlatarak, AB-Ermenistan ilişkilerinin "daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını" savundu.
İkili ilişkiler ve işbirliklerinin güçlendirilmesi adına adımların atıldığını aktaran Urpilainen, Ermenistan ile yeni AB-Ermenistan Ortaklık Gündeminin hazırlıklarına başlandığını belirtti.
Urpilainen, söz konusu ortaklık gündeminin ticaret, yatırım ve güvenlik olmak üzere üç temel başlığı olduğunu, ticaret ve yatırımların artırılmasıyla Ermenistan'ın ekonomisini güçlendirmenin amaçlandığını ifade etti.
Vize serbestisi için görüşmeler sürüyor
Ermenistan ile vize serbestisi diyaloğunu başlatmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Urpilainen, ilgili reformların yapılması için Ermenistan hükümetinin "teşvik edildiğini" dile getirdi.
Urpilainen, güvenlik alanında da ilişkilerin güçlendirildiğini, AB'nin bölgede dahil olabileceği misyon ve operasyonların değerlendirildiğini aktardı.
AB'nin Ermenistan'ın bölgedeki ülkelerle yakın ilişkiler kurmasını teşvik ettiğini belirten Urpilainen, ilişkilerin kurulmasının barış için kazanım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Urpilainen, AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine yönelik desteğinin sürdüğünü bildirerek, "Her iki ülkenin egemenliğinin tanınması, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı sürdürülebilir kalıcı bir barışı desteklemeye hazırız. Her türlü güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini reddediyor ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümünü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Oturumda söz alan AP milletvekilleri de Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.
Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu üyesi: Ermenistan ile ilişkiler güçlendirilecek, vize serbestisi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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