AB Konseyi Başkanı Costa Finlandiya'da Arktik için 'Avrupa'nın güvenliği' dedi - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa Finlandiya'da Arktik için 'Avrupa'nın güvenliği' dedi

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya'daki Avrupa Arktik Zirvesi sonrası Arktik'in güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği anlamına geldiğini söyledi. Costa, Rusya'yı çok taraflı sistemin zayıflamasının başlıca itici güçlerinden biri olarak öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arktik bölgesinin Avrupa için stratejik önemi olduğunu belirterek, "Burada yaşananlar bölgesel bir mesele değil, Avrupa çapında bir meseledir. Bu da Arktik'in güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğu anlamına gelir." dedi.

Costa, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Arktik Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Arktik'in güvenliği konusunda "yeni jeopolitik gerçekliğe" uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Arktik bölgesinin Avrupa için stratejik bir önemi olduğunu belirten Costa, "Burada yaşananlar bölgesel bir mesele değil, Avrupa çapında bir meseledir. Bu da Arktik'in güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğu anlamına gelir." diye konuştu.

Costa, Arktik'in "çok taraflı sistemin zayıflamasının bir diğer kurbanı" olduğunu ifade ederek, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerinin artık garanti altında olmadığını, seyrüsefer serbestisi gibi uluslararası hukukun temel kavramlarının ise sınandığını belirtti.

Rusya'nın, "çok taraflı sistemin zayıflamasının başlıca itici güçlerinden" olduğunu öne süren Costa, AB'nin Arktik bölgesindeki müttefikleriyle dayanışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Costa, Zirve'nin "bölgenin güvenliğine yönelik kurallara dayalı yaklaşım sağlama hedefini" desteklediğini kaydederek, "Bu yeni jeopolitik gerçeklik, Avrupa'nın bir sonraki uzun vadeli bütçesine, Arktik bölgesi dahil Avrupa'nın güvenliği ve savunmasına yönelik artırılmış yatırımlar şeklinde yansıtılacaktır." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin Arktik'e olumsuz etkisi ve bölgenin kritik ham madde açısından zenginliğinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Costa, AB Komisyonunun Arktik stratejisini yenileme aşamasında olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Costa Finlandiya'da Arktik için 'Avrupa'nın güvenliği' dedi - Son Dakika

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