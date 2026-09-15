AB Konseyi Başkanı Costa Viyana'da konuştu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya destek vermeyi ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Costa, "Başkentler Turu" kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Christian Stocker ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Üye ülkelerin liderleriyle kendi başkentlerinde yaptığı görüşmelerin, ortak sorunlara ulusal bakış açılarından yaklaşılmasını sağladığını belirten Costa, 27 ülkenin ortak öncelikler etrafında birleşmesinin önemini vurguladı.

Costa, Stocker'a Ukrayna'ya verdiği destek ve adil, kalıcı barış konusundaki taahhüdü dolayısıyla teşekkür ederek, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürürken Ukrayna'yı desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

"Göç, Avrupa'ya ait bir meydan okumadır"

Ekimde düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldıklarını aktaran Costa, zirvenin gündeminde göç konusunun da bulunacağını söyledi.

Costa, "Göç, Avrupa düzeyinde bir yanıt gerektiren Avrupa'ya ait bir meydan okumadır. Bu konunun tüm boyutlarındaki çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

AB'nin genişlemesi

Ukrayna, Moldova ve Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği yolunda desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliğine ve refahına yatırım olduğunu belirten Costa, genişleme sürecinin liyakat temelli ve hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu kaydetti.

Costa, "Aday ülkeler üzerlerine düşeni yaptığında biz de üzerimize düşeni yaparız ve süreç ilerler." diyerek, sürecin daha hızlı ilerlemesini istediklerini ve AB pazarına kademeli entegrasyonun bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin soruyu yanıtlayan Costa, bunun bir iç siyaset meselesi olduğunu belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

Costa, "Biz demokrasilerden oluşan bir birliğiz ve bütün seçim sonuçlarına saygı duyarız. Bu, vatandaşların karar vereceği bir konu, bizim değil." dedi.