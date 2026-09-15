AB Konseyi Başkanı Costa Viyana'da konuştu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Konseyi Başkanı Costa Viyana'da konuştu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya destek vermeyi ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceklerini bildirdi. Costa, Viyana'da Başbakan Christian Stocker ile görüşmesinin ardından ekimdeki AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarını ve göç konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya destek vermeyi ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Costa, "Başkentler Turu" kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Christian Stocker ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Üye ülkelerin liderleriyle kendi başkentlerinde yaptığı görüşmelerin, ortak sorunlara ulusal bakış açılarından yaklaşılmasını sağladığını belirten Costa, 27 ülkenin ortak öncelikler etrafında birleşmesinin önemini vurguladı.

Costa, Stocker'a Ukrayna'ya verdiği destek ve adil, kalıcı barış konusundaki taahhüdü dolayısıyla teşekkür ederek, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürürken Ukrayna'yı desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

"Göç, Avrupa'ya ait bir meydan okumadır"

Ekimde düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldıklarını aktaran Costa, zirvenin gündeminde göç konusunun da bulunacağını söyledi.

Costa, "Göç, Avrupa düzeyinde bir yanıt gerektiren Avrupa'ya ait bir meydan okumadır. Bu konunun tüm boyutlarındaki çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

AB'nin genişlemesi

Ukrayna, Moldova ve Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği yolunda desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliğine ve refahına yatırım olduğunu belirten Costa, genişleme sürecinin liyakat temelli ve hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu kaydetti.

Costa, "Aday ülkeler üzerlerine düşeni yaptığında biz de üzerimize düşeni yaparız ve süreç ilerler." diyerek, sürecin daha hızlı ilerlemesini istediklerini ve AB pazarına kademeli entegrasyonun bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin soruyu yanıtlayan Costa, bunun bir iç siyaset meselesi olduğunu belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

Costa, "Biz demokrasilerden oluşan bir birliğiz ve bütün seçim sonuçlarına saygı duyarız. Bu, vatandaşların karar vereceği bir konu, bizim değil." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Güncel, Viyana, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Costa Viyana'da konuştu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:57:56. #.0.2#
SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Costa Viyana'da konuştu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement