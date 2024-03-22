AB Konseyi Başkanı: Savunma kapasitemizi güçlendirmek son derece önemli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın savunma hazırlığını güçlendirmesi hakkında, "Eğer barış, güvenlik ve istikrar istiyorsak savunma kapasitemiz ile kabiliyetlerimizi geliştirmek ve savunma alanında bir AB inşa etmek son derece önemlidir." dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi sonrasında Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında konuşan Michel, Avrupa'nın "olası bir savaşa hazır olup olmadığı" yönündeki soruyu cevapladı.
Michel, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa'nın savunma hazırlığını güçlendirmek için adımlar atılmasını haklı çıkardığını ifade etti.
Avrupa toplumuna savaşa ilişkin endişe yaymayı istemediklerini dile getiren Michel, "Öte yandan, (savunma hazırlığı) AB'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız tarafından kabul edilmeli ve bunu kamuoyumuza anlatmalıyız." diye konuştu.
Michel, "Eğer barış, güvenlik ve istikrar istiyorsak savunma kapasitemiz ile kabiliyetlerimizi geliştirmek ve savunma alanında bir AB inşa etmek son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Dün kabul edilen ortak bildiride yer alan AB'nin savunma politikasının "büyük bir adım olduğunu" aktaran Michel, "Bu yeni bir paradigma değişikliğidir." şeklinde konuştu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana savunma kapasitesini geliştirme ve hazırlıklı hale gelmek AB'nin politikalarında önem verdiği başlıca konular arasında yer alıyor.
AB Komisyonu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den Avrupa'nın sivil ve savunma hazırlıklarını artırmak için atılacak adımlara yönelik rapor talep etmişti.
Zirvenin sonuç bildirisindeki mesajlar
Zirvenin sonuç bildirisinin savunmayla ilgili kısmında AB'nin, artan tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında kendi ihtiyaç ve hedeflerini karşılayacak şekilde genel savunma hazırlığını ve yeteneklerini artırmaya kararlı olduğu ifade edilmişti.
"Avrupa'nın savunma teknolojisi ve endüstriyel tabanı Birlik çapında güçlendirilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, savunma hazırlığının artırılması için ilave çaba gösterileceği vurgulanmıştı.
Bildiride Avrupa savunma sanayisinin kamu finansmanı ve özel finansmana erişiminin geliştirileceğine işaret edilerek, Komisyon ve Konseyin bu alanda finansmanı harekete geçirmek için gerekli bütün seçenekleri araştıracağı ve haziran ayına kadar rapor sunacağı belirtilmişti.
Ayrıca, AB ülkelerinin savunmada ortak satın almayı geliştireceği ve teşvik edeceği belirtilen bildiride, savunmada ortak yatırımların da artırılacağı kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › AB Konseyi Başkanı: Savunma kapasitemizi güçlendirmek son derece önemli - Son Dakika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya kazandı. Turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Ünal, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, sporcu şehri olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajda bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda büfede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının dumanları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı iddialara cevap verdi. İnan, Eşki'nin İduğ hakkındaki açıklamalarının İzmir'e zarar verdiğini belirtti ve partisinin adaylarından gelen isyan seslerine dikkat çekti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına oy istedi. Bir balıkçı dükkanında yaşanan ilginç diyalogda Akşener, esnafın annesinin muhacir olduğunu öğrenince takıldı ve oylarına talip olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?