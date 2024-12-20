AB, Kosova Seçimlerini Gözlemleyecek - Son Dakika
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AB, Kosova Seçimlerini Gözlemleyecek

Kosova'da 9 Şubat 2025'teki seçimler için AB gözlem heyeti görevlendirildi.

20.12.2024 14:18
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Avrupa Birliği (AB), Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılması planlanan parlamento seçimlerini gözlemlemek üzere bir heyet görevlendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın biriminden yapılan açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin daveti üzerine 9 Şubat 2025'te yapılması planlanan seçimler için bir gözlem heyeti görevlendirildiği duyuruldu.

Heyetin baş gözlemcisi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekili Nathalie Loiseau'nun atandığı, misyonun amacının seçmenin tercihini açıkça ifade etmesine olanak tanıyan kapsayıcı, güvenilir ve şeffaf bir seçim sürecine katkıda bulunmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, Loiseau'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yaklaşan parlamento seçimleri, önceki önerilerimizi dikkate alan yeni bir seçim yasası kapsamında gerçekleşecek ilk seçimler olacak. Kosova'daki yetkililer, siyasi partiler, adaylar, sivil toplum ve diğer seçim paydaşlarıyla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyorum."

Kosova'da olağan genel seçimler

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümet, açıklanan seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsız olmasından itibaren 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

Batı Balkan ülkelerinden Kosova, AB tarafından "potansiyel aday ülke" olarak sınıflandırılıyor.

Kaynak: AA

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