AB Milletvekillerinden İsrail'e Protesto

20.05.2026 18:06
Strazburg'da AP milletvekilleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik kötü muameleyi protesto etti.

Bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." ifadesini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Della Valle, aktivistlerin korunması ve serbest kalmalarını sağlamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan acil diplomatik müdahale talebinde bulunduklarını aktararak "Gazze'nin nefes almasına izin verin!" ifadesini kullandı.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi, Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzenlenen saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen ve 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

