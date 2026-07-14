AB Moldova ile Dış İlişkiler Müzakerelerini Başlattı - Son Dakika
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AB Moldova ile Dış İlişkiler Müzakerelerini Başlattı

14.07.2026 21:12
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Avrupa Birliği, Moldova'nın üyelik sürecinde dış ilişkiler müzakerelerini başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Moldova'nın üyelik sürecinde "dış ilişkiler" başlığını kapsayan 6. müzakere faslını içeren kümeyi açtı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda Moldova ile "dış ilişkiler" faslı kümesine ilişkin müzakereler resmen başlatıldı.

30. fasıl (dış ilişkiler) ile 31. fasılları (dış, güvenlik ve savunma politikası) kapsayan kümenin açılmasına ilişkin açıklama yapan AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, geçen ay temel konuları kapsayan ilk müzakere faslı kümesinin açılmasının ardından Moldova'nın üyelik sürecinde yeni bir adım atılmış olduğunu belirtti.

Moldova, Mart 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu, Haziran 2022'de aday ülke statüsü kazandı. AB liderleri Aralık 2023'te Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verirken, ilk Hükümetlerarası Katılım Konferansı Haziran 2024'te düzenlendi.

Ukrayna ve Karadağ

AB, bugün ayrıca Ukrayna ile üyelik sürecinde "dış ilişkiler" başlığını kapsayan 6. müzakere faslını içeren kümeyi açarak katılım müzakerelerinde yeni bir aşamaya geçti.

Öte yandan AB, Karadağ ile yürütülen üyelik müzakerelerinde "rekabet politikası" ile "gümrük birliği" fasıllarını geçici olarak kapatmıştı. Böylece AB'ye katılım sürecinde en ileri aşamadaki aday ülke olan Karadağ'da geçici olarak kapatılan müzakere başlığı sayısı 18'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Moldova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Moldova ile Dış İlişkiler Müzakerelerini Başlattı - Son Dakika

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