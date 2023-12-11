 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırım listesine 4 kişi ve 2 kuruluşu ekledi. Yaptırım uygulananlar arasında bir bakan, Devlet İdare Konseyi üyeleri ve hava saldırılarından sorumlu bir komutan yer alıyor. Yaptırımlar kapsamında mal varlıkları dondurulan kişilere AB'ye seyahat yasağı getirildi.

AB, Myanmar\'a yönelik yaptırımları genişletti
11.12.2023 - 19:19,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırım listesine aralarında bir bakanın da yer aldığı 4 kişi ve 2 kuruluşu ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen iki senede şiddetin sürdüğü, bu nedenle Myanmar'a yönelik 8. yaptırım paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Birlik Bakanı, Devlet İdare Konseyi'nin iki üyesi ve Kayah eyaletinde sivilleri hedef alan hava saldırılarından sorumlu bir komutanın yer aldığı, askeri rejim için gelir sağlayan ve silahlı kuvvetler tarafından kullanılan mühimmatı tedarik eden Star Sapphire Group of Companies ve Royal Shune Lei Company Limited'in de kısıtlayıcı tedbirlere tabi tutulacağı kaydedildi.

Yaptırım kapsamında listelenenlerin mal varlıklarının dondurulduğu, bunlara doğrudan veya dolaylı fon sağlanmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, listede yer alan kişilere AB'ye seyahat yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar'a yönelik diğer kısıtlayıcı önlemlerinin halen yürürlükte olduğu anımsatılarak, buna silah ve teçhizat ambargosu, içeride baskı için kullanılabilecek iletişim teknolojilerine ihracat kısıtlamaları, ordu ve sınır muhafızları tarafından kullanılan hem sivil hem de askeri amaçlı ürünlere ihracat yasağının dahil olduğu, cuntayı meşrulaştıracak şekilde görülebilecek bütün AB yardımlarının da dondurulduğu anımsatıldı.

AB'nin Myanmar'da şiddetin tırmanarak devamı ve bölgesel sonuçları olan uzun süreli bir çatışmaya doğru gidişattan derin endişe duymaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Myanmar silahlı kuvvetlerinin işkence, şiddet, sivil toplum aktörlerine yönelik zulüm de dahil olmak üzere sivil halka karşı devam eden ağır insan hakları ihlallerini kınadığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Myanmar, İhracat, Star, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement