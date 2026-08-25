AB'nin Gelecek Bütçesi İçin Acele Çağrısı - Son Dakika
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AB'nin Gelecek Bütçesi İçin Acele Çağrısı

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AB Konseyi Başkanı Costa, güçlü bir Avrupa için 2028 sonrası bütçede anlaşma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, günümüz jeopolitiğinde "daha güçlü, dirençli ve özerk Avrupa'nın her zamankinden daha önemli" olduğunu belirterek yıl sonuna kadar AB'nin 2028 sonrası dönemini kapsayacak yeni bütçede anlaşılması gerektiğini ifade etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Costa'nın AB başkentleri turu öncesinde kaleme aldığı makaleye yer verildi.

Costa, ziyaretlerinde AB liderleriyle savunma, rekabet gücünü artırma, Ukrayna'ya verilen destek ve 2028 sonrası dönemi kapsayacak Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) hakkında görüşmeler yapacağını aktardı.

MFF üzerinde 2026 sonuna kadar anlaşmaya varılması gerektiğini belirten Costa, "Aksi takdirde, çiftçilere, işletmelere, öğrencilere, araştırmacılara ve yenilikçilere yönelik finansmanın kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadesini kullandı.

Costa, günümüz jeopolitiğinde "daha güçlü, dirençli ve özerk Avrupa'nın her zamankinden daha önemli" olduğunu kaydederek bu kapsamda AB'nin Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek, askeri yetenekleri geliştirmek gibi hedefleri içeren 2030 savunma yol haritasını açıkladığını hatırlattı.

AB Konseyi Başkanı, "Önemli olan, Avrupa'nın gerekli yeniden silahlanması sürecinin işbirliği içinde yürütülmesi, mükerrerlik ve israfın önlenmesi ve her şeyden önce bu tarihi çabanın Avrupa'nın bütün olarak kolektif güvenliğini ve savunmasını güçlendirmesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Costa, bugün başlayan ve 17 Eylül'e kadar sürecek AB başkentleri turu kapsamında üye ülkeleri ziyaret ederek liderlerle görüşüyor.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin Gelecek Bütçesi İçin Acele Çağrısı - Son Dakika

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