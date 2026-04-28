AB'nin İmha Yasağı Türk Tekstiline Fırsat Sunuyor

28.04.2026 01:09
Avrupa Birliği, 19 Temmuz 2026'dan itibaren büyük şirketlerin satılmayan giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünlerini imha etmesini yasaklayacak. Bu düzenleme, Türkiye'nin tekstil sektöründe dönüşüm yaratabilir.

Avrupa Birliği, 19 Temmuz 2026 tarihinden itibaren büyük ölçekli şirketlerin satılmayan giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünlerini imha etmesini yasaklayacak. Bu düzenleme, Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Yönetmeliği (ESPR) kapsamında yürürlüğe girecek ve tekstil ile ayakkabı sektöründe çevresel baskıyı azaltmayı hedefliyor. Orta ölçekli şirketler için uyum süreci 2030'da başlayacak, küçük işletmeler ise muaf tutulacak.

Yeni kurallar, geçmişte fazla stoklarını imha eden Burberry, Louis Vuitton ve Coach gibi lüks markaları etkilerken, H&M, Nike ve Victoria's Secret gibi hızlı moda markaları da operasyonel baskı altına girecek. Şirketler, satılmayan ürün miktarını ve imha nedenlerini raporlamak zorunda kalacak. Bu durum, talep tahmin sistemlerinin güçlendirilmesi, esnek üretim ve geri dönüşüm yatırımlarını teşvik edecek.

Türkiye, Avrupa'nın önemli tekstil tedarikçilerinden biri olarak bu dönüşümden olumlu etkilenebilir. TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, markaların sürdürülebilir üretime yöneldiğini ve Türkiye'nin avantajları sayesinde bu kararın olumlu yansıyabileceğini belirtti. Ancak büyük bir etki beklemediğini de ekledi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Advertisement
