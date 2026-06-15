AB'nin İsrail'le Yaptırım Yetkisi Belgede Ortaya Çıktı - Son Dakika
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AB'nin İsrail'le Yaptırım Yetkisi Belgede Ortaya Çıktı

15.06.2026 16:29
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AB'nin 2017'deki gizli belgeye göre, İsrail'le işbirliği yasaklanabilir. Hukuk ihlalleri ciddi.

Avrupa Birliği'nde (AB) İsrail'le yönelik olası yaptırım tartışması yoğunlaşırken, 2017 tarihli gizli hukuki belge, AB'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Birliğin, İsrail'le işbirliğini askıya alma yetkisine sahip olduğunu teyit ettiği ortaya çıktı.

Brüksel merkezli haber sitesi EUobserver'un elde ettiği dönemin en üst düzey hukuk yetkilisi Luis Romero Requena tarafından hazırladığı 5 Ekim 2017 tarihli belgede, AB'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamaları nedeniyle bilimsel araştırma programı "Horizon Europe" ile öğrenci değişim programı "Erasmus" kapsamındaki işbirliğini durdurabilecek hukuki zemine sahip olduğu belirtildi.

Belgede, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın da tamamen askıya alınmasının hukuken mümkün olduğuna işaret edildi.

AB'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin farkında olduğu aktarılan belgede, bu ihlallerin giderek ağırlaştığı, İsrail ile yürütülen diyaloğun sonuç vermediği ve Filistinlilerin etkili hukuki başvuru yollarından mahrum kaldığı değerlendirmelerine yer verildi.

Belgede, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı kararın, BM üyesi devletlere işgal altındaki Batı Şeria'daki yıkım faaliyetlerinin önlenmesi için tedbir alma çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin İsrail'le Yaptırım Yetkisi Belgede Ortaya Çıktı - Son Dakika

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