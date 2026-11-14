AB ordusuna destek 11 ülkede yüzde 71, Romanya'da yüzde 82 olarak ölçüldü

Avrupa Birliği'nin 11 üye ülkesinde yapılan araştırmada, AB'nin kendi ordusuna sahip olmasına yönelik destek yüzde 71 olarak ölçüldü.

Prag merkezli düşünce kuruluşu GLOBSEC'in "Trends 2026" raporuna göre, HarrisX şirketi tarafından 11-19 Mayıs tarihlerinde çevrim içi paneller aracılığıyla yürütülen araştırmaya, 11 AB ülkesi ile Ukrayna, İngiltere ve ABD'den toplam 13 bin 730 kişi katıldı.

Buna göre, Birliğin kendi ordusuna sahip olmasını destekleyenlerin oranı 11 AB ülkesinde yüzde 71 olurken bu oran, Romanya'da yüzde 82, Litvanya'da yüzde 78, Fransa'da yüzde 75, Polonya ve Bulgaristan'da yüzde 70, Almanya'da ise yüzde 69 olarak belirlendi.

Araştırma kapsamındaki Avrupalı NATO ülkelerinde katılımcıların ortalama yüzde 78'i, referandum yapılması halinde ittifakta kalmaktan yana oy kullanacağını belirtti.

Bu ülkelerde savunma harcamalarının artırılmasına destek yüzde 61 olurken artışın sağlık veya sosyal güvenlik harcamalarında kesinti gerektirmesi halinde oran yüzde 44'e geriledi.

Araştırmaya katılan Avrupa ülkelerinde ABD'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü önemli bulanların oranı ise yüzde 77 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 54'ü ABD'yi güvenilir ortak olarak değerlendirirken yüzde 35'i bu ülkeyi kendi ülkelerinin güvenliği için tehdit olarak gördüğünü bildirdi.

Araştırma Bulgaristan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın yanı sıra Ukrayna, İngiltere ve ABD'yi de kapsadı.