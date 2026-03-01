AB, Orta Doğu için güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Orta Doğu için güvenlik toplantısı yapacak

01.03.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula Von der Leyen, yarın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere özel bir toplantı düzenleyecek.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yarın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere özel bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek.

AB, bugün olağanüstü bir Dışişleri Konseyi toplantısı düzenleyerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. AB'nin 27 üye ülkesi, Blok'un dış politika sorumlusu Kaja Kallas aracılığıyla yaptığı açıklamada, "azami sükünet, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka tam saygı" çağrısında bulundu. Kallas, savaşın daha fazla yayılmamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Von der Leyen yarın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere özel bir güvenlik toplantısı yapacak. Bu toplantının AB'nin kriz yönetimi ve diplomatik girişimlerini sürdürme kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ursula von der Leyen, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ursula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Orta Doğu için güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 01:25:41. #.0.4#
SON DAKİKA: AB, Orta Doğu için güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.