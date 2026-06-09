AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor

Türkiye'den de veri toplayan AB Uyuşturucu Ajansı, uyuşturucu madde çeşitliliğinin arttığı konusunda uyardı. Rapora göre bir yılda 7 bin 600 kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti.Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın (Euda) yayınladığı 2026 raporunda psikoaktif maddelerin "çeşitlerinin giderek artması" ve "erişilebilirliğinin kolaylaşmasının" beraberinde getirdiği riskler konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, raporun Brüksel'de kamuoyuna tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, aşırı doz nedeniyle Avrupa genelinde bir yılda en az 7 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun da "uyuşturucu kullanımının insani maliyetini" gösterdiğini dile getirdi.

Euda raporunda ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının da giderek çeşitlendiğini belirtiliyor.

İlgili rapor için 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra Türkiye ve Norveç'ten de veri toplandı. Euda İcra Direktörü Lorraine Nolan, uyuşturucu pazarlarının "hızla geliştiğini ve Avrupa sokaklarında rastlanan madde çeşitliliğinin giderek öngörülemez hale geldiğini" belirtti.

Nolan, tüketicilerin "çoğu zaman farkında bile olmadan çok güçlü uyuşturucular alabildiklerini" aktardı. Rapora göre tüketiciler sıklıkla farklı uyuşturucuları bir arada kullanıyor ve bu da riskleri artırıyor.

Euda raporunda, neredeyse her hafta yeni psikoaktif madde keşfedildiği de vurgulanıyor. Bu maddeler kullanıcının algısı, ruh hali, bilinci ve davranışlarında değişikliğe yol açıyor.

Genç tüketiciler büyük risk altında

Ajans bu bağlamda, esrar ürünlerinin yüksek etkili sentetik ürünlerle karıştırıldığını belirterek bunun zararlı etkilerine dikkat çekiyor. Bu maddelerin elektronik sigaralar ve gıda ürünlerine karıştırıldığı ifade edilen raporda, bunun da "yeni ve muhtemelen daha genç tüketiciler tarafından söz konusu maddelerin tüketilmesi endişesine yol açtığı" belirtildi.

Yapılan çalışma Avrupa genelinde kokain kullanımının da "yüksek" seviyede devam ettiğini gösteriyor. Buna göre geçen yıl 15-64 yaş arası yaklaşık 4,3 milyon Avrupalı kokain kullandı. Magnus Brunner konuşmasında, "Kokain bugün her zamankinden daha kolay ulaşılabilir durumda" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin 2024'te ele geçirdiği toplam kokain miktarı bir önceki yıla göre yüzde 20'den fazla azalarak 330 tona gerilese de, kokaine el koyulan başarılı operasyon sayısı 2 bin artışla 97 bine yükseldi. Rapora göre veriler, kaçakçıların artan oranda küçük limanlara ve hızlı botlar ya da dronlar yardımıyla denizde teslim yöntemlerine yöneldiğini gösteriyor.

AFP/ ET,MUK