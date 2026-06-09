AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor

AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor
09.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Uyuşturucu Ajansı'nın raporuna göre, 2022'de aşırı dozdan 7,600 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'den de veri toplayan AB Uyuşturucu Ajansı, uyuşturucu madde çeşitliliğinin arttığı konusunda uyardı. Rapora göre bir yılda 7 bin 600 kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti.Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın (Euda) yayınladığı 2026 raporunda psikoaktif maddelerin "çeşitlerinin giderek artması" ve "erişilebilirliğinin kolaylaşmasının" beraberinde getirdiği riskler konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, raporun Brüksel'de kamuoyuna tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, aşırı doz nedeniyle Avrupa genelinde bir yılda en az 7 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun da "uyuşturucu kullanımının insani maliyetini" gösterdiğini dile getirdi.

Euda raporunda ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının da giderek çeşitlendiğini belirtiliyor.

İlgili rapor için 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra Türkiye ve Norveç'ten de veri toplandı. Euda İcra Direktörü Lorraine Nolan, uyuşturucu pazarlarının "hızla geliştiğini ve Avrupa sokaklarında rastlanan madde çeşitliliğinin giderek öngörülemez hale geldiğini" belirtti.

Nolan, tüketicilerin "çoğu zaman farkında bile olmadan çok güçlü uyuşturucular alabildiklerini" aktardı. Rapora göre tüketiciler sıklıkla farklı uyuşturucuları bir arada kullanıyor ve bu da riskleri artırıyor.

Euda raporunda, neredeyse her hafta yeni psikoaktif madde keşfedildiği de vurgulanıyor. Bu maddeler kullanıcının algısı, ruh hali, bilinci ve davranışlarında değişikliğe yol açıyor.

Genç tüketiciler büyük risk altında

Ajans bu bağlamda, esrar ürünlerinin yüksek etkili sentetik ürünlerle karıştırıldığını belirterek bunun zararlı etkilerine dikkat çekiyor. Bu maddelerin elektronik sigaralar ve gıda ürünlerine karıştırıldığı ifade edilen raporda, bunun da "yeni ve muhtemelen daha genç tüketiciler tarafından söz konusu maddelerin tüketilmesi endişesine yol açtığı" belirtildi.

Yapılan çalışma Avrupa genelinde kokain kullanımının da "yüksek" seviyede devam ettiğini gösteriyor. Buna göre geçen yıl 15-64 yaş arası yaklaşık 4,3 milyon Avrupalı kokain kullandı. Magnus Brunner konuşmasında, "Kokain bugün her zamankinden daha kolay ulaşılabilir durumda" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin 2024'te ele geçirdiği toplam kokain miktarı bir önceki yıla göre yüzde 20'den fazla azalarak 330 tona gerilese de, kokaine el koyulan başarılı operasyon sayısı 2 bin artışla 97 bine yükseldi. Rapora göre veriler, kaçakçıların artan oranda küçük limanlara ve hızlı botlar ya da dronlar yardımıyla denizde teslim yöntemlerine yöneldiğini gösteriyor.

AFP/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye geri dönecek mi Kuyt için resmi açıklama Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:01:29. #7.13#
SON DAKİKA: AB Raporu: Uyuşturucu Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.