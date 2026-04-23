AB, Rusya İçin Venedik Bienali Hibesi Çekiliyor

Avrupa Birliği (AB), İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali'ne Rusya'nın katılımına izin verildiği için 2 milyon avroluk hibesini geri çekme niyetinde olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venedik Bienali'ne bir mektup göndererek Rusya'nın katılımına izin verilmesinin kınandığını ve açıklama talep edildiğini aktaran Regnier, "Niyetimiz, hibemizi askıya almak ya da tamamen sonlandırmak." ifadesini kullandı.

Regnier, Venedik Bienali'ne 30 gün süre verildiğini, bu sürede Rusya'nın katılımına izin verilmesine dair geçerli bir açıklama yapılmaması halinde 2 milyon avroluk hibenin ya askıya alınacağını ya da sonlandırılacağını belirtti.