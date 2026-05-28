AB, Rusya ile Müzakere Stratejisi Geliştirmeli

28.05.2026 12:19
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, AB'nin Rusya ile ilişkilerde daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna konusunda müzakereler için ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Prevot, "Gymnich" formatı olarak bilinen gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Radio 1'e açıklamalarda bulundu.

Prevot, ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki barış sürecine katılımını azaltmasıyla birlikte AB'nin müzakerelerde daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"AB'nin artık müzakere masasında yer alma ve yalnızca seyirci olmama zamanı geldi." ifadelerini kullanan Prevot, Birliğin Rusya ile ilişkiler konusunda "Ukrayna ile tam şeffaflık içinde" ortak bir tutum belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Prevot, AB'yi olası müzakerelerde kimin temsil edeceği konusunun da gündemde olduğunu belirterek, şu ana kadar net bir aday üzerinde uzlaşı sağlanmadığını ifade etti.

"Aklımda tüm gerekli özelliklere sahip tek bir isim yok ancak geçmişte Avrupa'da önemli rol oynamış birçok isim var." diyen Prevot, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un isimlerinin gündeme geldiğini belirtti.

Prevot, özellikle Baltık ülkeleri, Polonya ve Finlandiya gibi Rusya'ya coğrafi olarak yakın ülkelerin Moskova ile doğrudan müzakerelere temkinli yaklaştığını ancak bu görüş ayrılıklarının aşılabileceğini söyledi.

Kallas'ın "Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Avrupa'dan temsilcilerin yer aldığı daha geniş bir müzakereci grubunun" oluşmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Prevot, Estonyalı siyasetçinin Rusya'ya karşı sert tutumu nedeniyle "muhtemelen müzakerelere liderlik edemeyeceğini" dile getirdi.

Prevot, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna dair henüz hiçbir işaret yok." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'nın, Kiev'deki diplomatlara yönelik tehditler nedeniyle Rusya'nın Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını hatırlatan Prevot, olası bir ateşkes sonrasında da Rusya'nın tehdit oluşturmaya devam edeceğini savundu.

Prevot, "Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin kararların gelecekte başka ülkeler tarafından bizim üzerimizden alınmaması için artık liderlik rolü üstlenmenin zamanı geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

