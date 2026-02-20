AB, Rusya'ya 20. Yaptırım Paketini Kabul Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Rusya'ya 20. Yaptırım Paketini Kabul Ediyor

20.02.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Ukrayna savaşının 4. yılına girerken AB'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hedeflediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaş dördüncü yılını doldururken AB'nin Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketini kabul edeceğini bildirdi.

Kallas, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen E5 Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İtalya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Fransa bakanları ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'nın da katıldığı ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa'nın benzeri görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kallas, "Avrupa'nın güvenliği, son on yılların en belirsiz döneminde. Rusya, herkes için açık olan büyük bir tehdit oluşturuyor. Orta Doğu, istikrarsızlığını koruyor. Çin, uzun vadeli bir meydan okuma. Transatlantik bağ ise yeniden tanımlanıyor." dedi.

Kallas, Rusya'nın Avrupa'da siber saldırılar, sabotaj ve dron saldırıları da dahil olmak üzere hibrit savaşını yoğunlaştırdığını vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Ancak Avrupa da karşılık veriyor. Sorumluları cezalandırıyoruz. Rus diplomatların hareketlerini kontrol altına aldık. Rusya'nın gizli filosuna karşı eylemlerimizi artırdık ve risk altındaki ortak ülkelere hibrit müdahale ekipleri gönderdik." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın 4'üncü yılını doldurmasının hemen akabinde 23 Şubat'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketini kabul etmeyi hedeflediklerini duyuran Kallas, "Yaptırımlar işe yarıyor. Rusya ekonomisine ciddi zarar veriyorlar ve her yeni önlem, savaş yürütme yeteneğini daha da sınırlıyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, maliyetler faydalardan daha yüksek olana kadar bu savaşı bitirmeyecek ve ulaşmamız gereken nokta da bu." diye ekledi.

Cenevre'deki son görüşmelere de değinen Kallas, Rusya'nın "maksimalist taleplerinden" vazgeçmediğini gösterdiğini savunarak, "Savaş, geçen yıl Ukrayna için daha da acımasız hale geldi. Rusya, barışa doğru ilerlemek yerine müzakereleri uzatıyor." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun mesajı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

Shekerinska, "Transatlantik ittifak, Avrupa'daki güvenliğimizin temel taşıdır. Atlantik'in her iki yakasında da hayati önem taşımaktadır. Güçlü ve yetenekli kalmamızı sağlamak için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun her türlü tehdide karşı tetikte ve hazır olduğunun altını çizen Shekerinska, Avrupa ülkelerinin ise kendi savunmaları için daha büyük sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya 20. Yaptırım Paketini Kabul Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:06:57. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Rusya'ya 20. Yaptırım Paketini Kabul Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.