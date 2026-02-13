AB Savunma İhtiyacını Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın daha bağımsız olması ve savunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Münih'te Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kısa bir basın açıklaması yaptı.

Avrupa'nın savunma konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğine kendisinin de katıldığını belirten von der Leyen, "Avrupa daha bağımsız olmalı, savunması için daha fazla çaba göstermeli. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO anlamına da gelir." dedi.

AB'nin son yedi yıllık bütçesinde savunma için yalnızca 8 milyar avro ayrıldığına işaret eden von der Leyen, "Geçen yıl eksikliklerimizi gidermek ve bu açığı kapatmak amacıyla Avrupa savunması için 800 milyar avro kaynak ayırdık. Bu 800 milyar avronun içinde benim için çok önemli bir program var; o da üye ülkeler arasında ortak tedarik ve ortak projeler." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu kapsamda ortak projeler için 100 milyar avro ayırdığını belirterek, "Bu 100 milyarın yüzde 65'i, yani yaklaşık üçte ikisi, Avrupa'dan ya da Ukrayna'dan temin edilmeli; artık yurt dışından alınmamalıdır. Bunun iyi bir nedeni var. Savunmaya ayrılan milyarlarca avro istihdam yaratmalı, inovasyonu ve gelişimi teşvik etmelidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynakların Avrupa savunma sanayisine ve dolayısıyla Bavyera'daki tesislere akması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, bunun herkesin ihtiyaç duyduğu yatırım getirisi olacağını kaydetti.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna için 90 milyar avroluk kredi ayırdığını da hatırlatarak, bu kredinin Rusya'nın tazminat ödemesi halinde Ukrayna tarafından geri ödenmek zorunda olacağını belirtti.

"Bu kredinin üçte ikisi, yani 60 milyar avro, savunma harcamaları için kullanılabilir. Burada da kaskad prensibi geçerlidir. Öncelikle tedarik Ukrayna'dan veya Avrupa Birliği'nden yapılmalıdır. Bu mümkün değilse ve zaman açısından elverişli değilse, o zaman yurt dışından tedarik yapılabilir." diyen von der Leyen, bu yaklaşımın arkasında Avrupa'daki savunma sanayi tabanını güçlendirme hedefinin bulunduğunu ve bunun güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti."

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanında yeni bir döneme girdiğini belirterek, NATO'ya ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladı.

Wadephul, Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki sloganının "Yıkım Altında" olduğunu hatırlatarak, bunun dünyada yaşanan derin küresel değişimleri yansıttığını söyledi.

Bu sürecin ancak güçlü ittifaklar ve ortak değerlerle aşılabileceğini ifade eden Wadephul, "Dünyanın en başarılı savunma ittifakı olan NATO daha güçlü ve daha büyük hale geldi. NATO, Almanya'nın desteğine her zaman güvenebilir". dedi.

Wadephul, NATO'nun güçlenmesinin Almanya için stratejik önemde olduğunu anlatarak, Berlin'in ittifaka bağlılığının sürdüğünü belirtti.

Almanya'nın yüzde 5 savunma harcaması hedefini başından beri desteklediğini ifade eden Bakan, bu hedef doğrultusunda çalışmaların Ankara'da yapılacak toplantıda da sürdürüleceğini dile getirdi.

"Artık Avrupa'nın saati geldi" ifadesini kullanan Wadephul, savunma ve güvenlik politikalarının Avrupa Birliği'nin önceliği haline geldiğini vurguladı."

Ursula von der Leyen'in bu alandaki girişimlerine destek verdiklerini kaydeden Wadephul, federal hükümetin Avrupa'nın geleceği için bu rotayı tamamen benimsediğini aktardı.