AB Savunma Stoklarını Artırmayı Hedefliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kubilius, AB ülkelerini savunma stoklarının artırılması için teşvik ettiklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, üye ülkeleri "savunma hazırlık stokları" oluşturma yönünde teşvik etmek istediklerini belirterek, mevcut stokların "gerçekten çok boş durumda" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubilius, Komisyonun savunma teknolojilerinin daha hızlı geliştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla önerdiği "AGİLE" isimli 115 milyon avroluk yeni programla ilgili basın toplantısında konuştu. Kubilius, savunma sanayisinde üretimin artırılması için üretim kapasitesinin ve tedarik zincirlerinin büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimde zorluk yaşadığına dikkati çeken Kubilius, üretim kapasitesinin artırılması için bürokratik süreçlerin kısaltılması gerektiğini belirtti.

Kubilius, bazı ülkelerde yeni üretim tesisleri için izin süreçlerinin uzun sürdüğünü ifade etti.

Üretimin artırılamaması halinde maliyetlerin artabileceğini ve teslim sürelerinin uzayabileceğini belirten Kubilius, üretimin artırılmasının önemini vurguladı.

Kubilius, mevcut AB programlarının araştırma ve geliştirmeye odaklandığını ancak bu programların hızlı karar alınmasına imkan vermediğini dile getirdi.

Bu nedenle yeni bir araç geliştirdiklerini anlatan Kubilius, bunun farklı bir yaklaşımı temsil ettiğini söyledi.

Kubilius, savunma sanayisinde sadece ileri teknoloji projelere değil, daha hızlı geliştirilebilen çözümlere de yönelmek gerektiğinin altını çizdi.

Yeni programın daha hızlı karar alma süreçlerini içerdiğini belirten Kubilius, uygulamanın 2027'de test edileceği bilgisini paylaştı.

Kubilius, yeni programın kısa vadede üretimde ani artış sağlamayacağına dikkati çekerek, savunma sanayisinin üretimi artırmak için çalıştığını ancak bunun bazı alanlarda daha zor ilerlediğini dile getirdi.

Sanayinin daha ucuz ve daha kolay ölçeklenebilen üretim modellerine yöneldiğine işaret eden Kubilius, şirketlerin üretimlerini artırabilmeleri için önlerindeki engellerin de ele alındığını söyledi.

Kubilius, savunma sanayisinin en önemli sorunlarından birinin uzun vadeli talep öngörüsü eksikliği olduğunu, şirketlerin uzun vadeli sözleşmelere erişimde sıkıntı yaşadığını anlattı.

Bu kapsamda üye ülkelerle savunma stoklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kubilius, "savunma stoklarının birçok silah sistemi için çok düşük seviyede olduğunu" vurguladı.

Kubilius ayrıca, savunma sanayisinde üretimin artırılması için atıl durumdaki üretim tesislerinin kriz dönemlerinde hızlı şekilde devreye alınmasına yönelik yeni sözleşme modelleri üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Savunma sanayisinin parçalı yapısına da dikkati çeken Kubilius, Avrupa'da ortak bir savunma pazarının bulunmamasının üretim ve işbirliği süreçlerini zorlaştırdığının altını çizdi.

Kubilius, üye ülkeleri "savunma hazırlık stokları" oluşturma yönünde teşvik etmek istediklerini belirterek, "Bu, uzun yıllar boyunca bir tür istikrarlı talep yaratabilir çünkü stoklar, füzeler veya mühimmat dahil olmak üzere farklı silah sistemleri açısından gerçekten çok boş durumda." diye konuştu.

Ukrayna'nın savunma üretimini geliştirdiğini kaydeden Kubilius, Avrupa şirketleriyle yeni hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinin gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:08:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.