Avrupa Birliği (AB), AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkar edilmesi ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılması, Avrupa'nın en temel değerleriyle bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından "Brüksel Bildirgesi" yayımlandı.

Sırbistan'ın dahil olmadığı bildirgede, AB ve Batı Balkan ülkelerinin bölgesel işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu güçlendirme, güvenlik ve istikrarı artırma ve ortak Avrupa hedefleri doğrultusunda ilerleme kararlılığına dikkat çekildi.

Bildirgede, bölgenin Avrupa ile daha güçlü bağlar kurmasının stratejik önemine dikkat çekilirken, reformların, işbirliğinin ve ortak girişimlerin sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

"AB'nin de daha geniş Birliğe hazırlanması gerekiyor"

Batı Balkanlar ortaklarının gerçekleştireceği güvenilir reformlara, adil ve titiz koşulluluk ilkesine ve ülkelerin kendi performansları temelinde değerlendirilmesine dayanan katılım sürecinin hızlandırılmasının karşılıklı çıkara hizmet ettiği aktarılan bildirgede, "Bununla paralel olarak ve Granada Bildirgesi doğrultusunda AB'nin de daha geniş bir Birliğe hazırlanmak ve gerekli reformları gerçekleştirmek üzere kendi çalışmalarını ilerletmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkar edilmesi ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasının Avrupa'nın en temel değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Tüm Batı Balkanlar ortaklarına, bütün mağdurlara yönelik saygı ve dayanışma kültürünü geliştirme çağrısı yapılan bildirgede, savaş suçlarına ilişkin uluslararası ve ulusal mahkemelerin kararlarına saygı gösterilmesi ve bu kararlara uyulması talep edildi.

Bildirgede, kapsayıcı bölgesel işbirliği, uzlaşı ve iyi komşuluk ilişkileri, ortak bir gelecek inşa edilmesinin yanı sıra uluslararası anlaşmaların iyi niyetle uygulanması ve somut sonuçlar elde edilmesinin öneminin altı çizildi.