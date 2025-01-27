AB Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

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(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin Şam'ın istikrara kavuşturulması hedefi doğrultusunda Suriye'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve askıya alınmasını kararlaştıracaklarını söyledi.

AB Dışişleri Bakanları, bugün Brüksel'de Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesini görüşmek üzere araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki AB toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilgili olarak, bugün enerji ve ulaşım sektörlerine ve ülkenin mali istikrarı için önemli olan finansal kurumlara uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasını veya askıya alınmasını kararlaştıracağız" dedi.

Barrot, ayrıca Fransa'nın, İran'da Fransız vatandaşlarının alıkonmasından sorumlu İranlı yetkililere yaptırım uygulanmasını önereceğini de söyleyerek, "Bugün şunu açıklayacağım: Bu keyfi tutuklamalardan sorumlu olanların, önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulabileceğini önereceğiz" dedi.

Barrot daha önce "İran'da tutuklu bulunan üç Fransız vatandaşının durumunun kötüleştiği ve bazılarının işkence tanımına girebilecek koşullarda tutulduğunu" belirterek, "İran yetkililerine şunu söylüyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmalıdır. İki taraflı ilişkilerimiz ve yaptırımların geleceği buna bağlıdır" demişti.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, yaptırımların hafifletilmesi konusunda bir anlaşma sağlanabileceğinden umutlu olduğunu belirtti.