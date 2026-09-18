AB, tehdit altındaki üyelerine acil istişare protokolü hazırlıyor - Son Dakika
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AB, tehdit altındaki üyelerine acil istişare protokolü hazırlıyor

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AB Komisyonu, doğrudan ve inandırıcı güvenlik tehdidiyle karşılaşan üye ülkelerin acil üst düzey siyasi istişare talep edebilmesini sağlayacak mekanizma üzerinde çalışıldığını bildirdi. Protokolün, yılın son çeyreğinde kabul edilmesi planlanan Avrupa Güvenlik Stratejisi kapsamında sunulması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, doğrudan ve inandırıcı bir güvenlik tehdidiyle karşılaşan üye ülkelerin AB düzeyinde acil üst düzey siyasi istişare talep edebilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma üzerinde çalışıldığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Komisyonun günlük basın toplantısında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 16 Eylül'de duyurduğu "acil güvenlik protokolüne" ilişkin soruları yanıtladı.

Wigand, protokolün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile von der Leyen tarafından bu yıl içinde sunulacak yeni "Avrupa Güvenlik Stratejisi" kapsamında açıklanacağını belirtti.

Yeni güvenlik stratejisinin yılın son çeyreğinde kabul edilmesinin planlandığını aktaran Wigand, protokolün ayrıntıları ve somut önerilerin de bu kapsamda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Wigand, "Doğrudan ve inandırıcı bir tehditle karşılaşan üye ülkelerin AB düzeyinde acil üst düzey siyasi istişare çağrısı yapmasına imkan tanıyacak siyasi bir mekanizmaya ihtiyacımız var." dedi.

Sözcü, böyle bir durumla karşılaşılması halinde tehdit altındaki üye ülkelere veya AB'nin yakın ortaklarına yardım sağlamak için çeşitli araçların devreye sokulabileceğini kaydetti.

Bu araçlar arasında sivil koruma imkanları, siber ve hibrit tehditlerle mücadele mekanizmaları, yaptırımlar, hızlı müdahale ekipleri ve AB'nin acil durum fonlarının bulunduğunu aktaran Wigand, ayrıntıların stratejinin sunulmasıyla netleşeceğini ifade etti.

"AB-NATO ortaklığı merkezi önemini koruyor"

Toplantıda Komisyona, planlanan acil güvenlik protokolünün, bir müttefikin güvenliği, toprak bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığının tehdit edilmesi halinde istişarelerde bulunulmasını öngören NATO Antlaşması'nın 4. maddesiyle benzerlik taşıdığı hatırlatıldı.

Komisyona ayrıca, yeni mekanizma hazırlanırken görev tekrarı ve yetki çakışmasının önlenmesi amacıyla NATO ile istişare edilip edilmediği soruldu.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Arianna Podesta, AB-NATO stratejik ortaklığının merkezi önemini koruduğunu belirterek, "Güvenlik stratejisi, Güvenlik Konseyi ve güvenlik protokolüne ilişkin önerilerimiz ittifakı güçlendirmeye ve Avrupa'nın güvenliğini artırmaya hizmet edecek." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO yetkilileriyle düzenli temas halinde olduğunu aktaran Podesta, planlanan mekanizmanın genel amacının Avrupa'nın güvenliğini ve NATO İttifakı'nı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Wigand ise acil güvenlik protokolünün, AB Antlaşması'nın karşılıklı yardım yükümlülüğünü düzenleyen 42. maddesinin 7. fıkrasının devreye sokulmasını gerektirmeyen durumları kapsayacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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